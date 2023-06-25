Dezenformasyona ilişkin yasa tasarısı, halkın görüşüne sunuldu

Avustralya İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, İletişim ve Medya Kurumuna (ACMA) dezenformasyonun ve yanlış bilgilendirmenin önlenmesi için bir dizi yetkinin verilmesinin öngörüldüğü İletişim Mevzuatı Değişikliği (Yanlış Bilgi ve Dezenformasyonla Mücadele) Yasa Tasarısı 2023'ün halkın görüşüne sunulduğu kaydedildi.

Tasarının yasalaşması halinde ACMA, dijital platformların, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonla ilgili konularda belirli kayıtları tutmasını ve istendiğinde bunları teslim etmesini zorunlu kılma yetkisine sahip olacak.

ACMA ayrıca, sosyal medya platformlarından dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme ile mücadele önlemlerini kapsayacak "uygulama kuralları" geliştirmesini talep edebilecek.

Yasa tasarısında, yasanın ihlal edilmesi halinde büyük olan miktarın baz alınması kaydıyla şirketlerin küresel cirosunun yüzde 2’sine veya 2,75 milyon dolara kadar para cezaları öngörülüyor.

Bunların yanı sıra yasa ile ACMA'ya sektörde "kendi standardını yaratma ve uygulama yetkisi" verilecek. Bu standartların ihlal edilmesi ise şirketlerin 6,8 milyon dolar veya küresel cirolarının yüzde 5’ine kadar para cezası ödemelerine yol açabilecek.

Sosyal medya platformları, çevrim içi hizmet sağlayıcıları ve podcastler ACMA’nın yeni yetkilerine tabi olacak.

İletişim Bakanı Michelle Rowland, konuya ilişkin açıklamasında, bunun "esasen ACMA'nın platformların ne yaptığına ve uyumluluğu sağlamak için hangi önlemleri aldıklarına bakabileceği anlamına geleceğini" söyledi.

Rowland, "hükümetin bu alanda ifade özgürlüğünü bastırmaya niyeti olmadığını", bunun yerine "Avustralyalıları güvende tutmayı" amaçladığını kaydederek, sosyal medya platformlarının bu alanda önemli bir rolü bulunduğunun farkında olduklarını belirtti.