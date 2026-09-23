Dijital dünyada gizlilik krizi: AB vatandaşların verilerini yapay zekaya mı açıyor?
Avrupa Birliği'nin, küresel rekabette geride kalmamak adına büyük yapay zeka şirketlerine AB vatandaşlarının verilerine erişim hakkı tanımayı hedefleyen yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu öne sürüldü. Kişisel verilerin gizliliği ve veri güvenliği konusunda sert kurallarıyla bilinen AB'nin bu adımı büyük bir tartışma başlattı.
Küresel teknoloji pazarında ABD ve Çinli rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Avrupa Birliği, yapay zeka stratejilerinde radikal bir politika değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Birlik yönetiminin, Avrupalı ve küresel yapay zeka geliştiricilerinin eğitim süreçlerini hızlandırmak amacıyla kamu ve özel sektör veri havuzlarına erişim kolaylığı sağlamayı planladığı iddia ediliyor.
Rekabet gücünü artırma hedefi
Söz konusu planın arkasında, Avrupalı yapay zeka modellerinin yeterli veri setine ulaşamaması nedeniyle küresel pazarda rekabet gücünü kaybetmesi yatıyor. AB yetkilileri, teknoloji devlerinin gelişmiş algoritmalar eğitebilmesi için geniş ölçekli veri erişiminin kritik bir zorunluluk olduğunu değerlendiriyor.
Gizlilik ilkeleri ve GDPR tartışmaya açıldı
Taslak aşamasındaki düzenleme, Avrupa'nın katı Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ilkeleriyle çeliştiği gerekçesiyle kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Hukukçular ve dijital hak savunucuları, vatandaşların kişisel verilerinin yapay zeka eğitimlerinde kullanılmasının mahremiyet ihlallerine ve veri sızıntılarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Sektör temsilcileri karardan memnun
Öte yandan büyük teknoloji şirketleri ve yapay zeka girişimleri, veri kısıtlamalarının esnetilmesini inovasyonun önünü açacak stratejik bir hamle olarak görüyor. Düzenlemenin resmiyet kazanması halinde, Avrupa'daki yapay zeka yatırımlarının artması ve yeni nesil dijital servislerin gelişiminin hızlanması bekleniyor.