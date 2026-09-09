Dijital euroda 10 euro sınırı: İtalya’dan dikkat çeken komisyon önerisi

Avrupa’da dijital euronun kullanımına ilişkin pazarlıklarda küçük tutarlı ödemelerin maliyeti gündemde. İtalya, 10 euronun altındaki işlemler için küçük işletmelerin komisyon yükünün tamamen kaldırılmasını istiyor.

İtalya, Avrupa Birliği'nin dijital euro düzenlemesine ilişkin devam eden müzakerelerde, düşük tutarlı ödemeler için yeni bir ücretlendirme modeli önerdi. Roma yönetimi, 10 euronun altındaki dijital euro işlemlerinde küçük işletmelerden komisyon alınmamasını talep ediyor.

Önerinin, özellikle küçük işletmelerin dijital euro sistemine geçiş sırasında karşılaşabileceği maliyetleri azaltmayı amaçladığı belirtiliyor. Bankacılık sektöründen bir kaynak, girişimin Avrupa Merkez Bankası (AMB) başta olmak üzere merkez bankacılığı çevrelerinde olumlu karşılandığını ifade etti. AMB, gerekli yasal düzenlemelerin bu yıl kabul edilmesi halinde dijital euronun olası ilk ihracına 2029 yılında hazır olmayı hedefliyor.

Küçük işletmeler için kritik düzenleme

Dijital euronun yasal ödeme aracı statüsünde olması planlanırken, bazı istisnalar dışında işletmelerin bu ödeme yöntemini kabul etmesi gerekecek. Bu nedenle AB yasa koyucuları, sistemin devreye girmesiyle küçük işletmelerin dezavantajlı duruma düşmemesi için ücretlerin piyasa aktörleri arasında nasıl dağıtılacağı üzerinde çalışıyor. Ücretlerin piyasa katılımcıları arasında dağıtılmasını düzenleyen “kompanzasyon modeli” ile bir dijital euro cüzdanında tutulabilecek azami miktarı belirleyecek “tutma limitleri”, müzakerelerin en tartışmalı başlıkları arasında yer alıyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir AB diplomatı, teklif kapsamında özellikle küçük işletmeler açısından düşük tutarlı işlemlerde hizmet bedelinin üst sınırının 0,02 euro olarak belirlenmesinin gündemde olduğunu söyledi. Diplomat, uygulamada ortaya çıkacak sonuç zaten bu seviyedeyse “net sıfır” seçeneğinin de değerlendirilebileceğini belirtti. Böyle bir düzenlemenin mevcut çerçeveyi de basitleştirebileceğini ifade etti.

Ücretlendirme modeli geçici olabilir

Müzakere belgelerinde ücretlendirme yapısının geçici olarak uygulanmasının planlandığı görülüyor. Bu modelin, AMB'nin yeterli veriyi toplamasının ardından gerekli görülmesi halinde yeni bir ücretlendirme sistemi önermesine imkan tanıması öngörülüyor. Avrupa Sayıştayı da ödeme ücretleri konusunda daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Kurumun 2025 tarihli raporunda, Avrupa Komisyonu'nun işletmelerden alınan hizmet bedelleri ve maliyetlere ilişkin yeterli veriye sahip olmadığı belirtildi.

Müzakere belgelerinde, küçük işletmelerin uluslararası ödeme sistemleri karşısında büyük şirketlere göre daha zayıf pazarlık gücüne sahip olduğu ve bu nedenle genellikle daha yüksek ücretlerle karşı karşıya kaldığına da dikkat çekiliyor. AMB'nin bir analizine göre küçük işletmeler, büyük şirketlere kıyasla üç ila dört kat daha fazla ücret ödeyebiliyor.

Bir sonraki görüşme 10 Eylül'de

Dijital eurodaki ücretlendirme modeli, üye devletler, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu arasındaki görüşmelerin gündeminde kalmaya devam edecek. Müzakerecilerin ek görüşmeler için 10 Eylül Perşembe günü Brüksel'de yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.