Dimon’dan net mesaj: JPMorgan CEO’su ne zaman emekli olacak?

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, en az beş yıl daha görevinde kalmak istediğini açıkladı.

Dimon, yirmi yıldır ABD'nin en büyük kredi kuruluşuna liderlik ediyor. Ünlü yönetici, ABD’de kurumsal dünyanın en önde gelen ve etkili yöneticilerinden biri olarak görülüyor.

Dimon, "Yaptığım işi seviyorum. Ne kadar süre yapacağım yönetim kuruluna kalmış. Enerjim, gözlerimde ruh ve içimde ateş olduğu sürece, evet, bunu yapmak istiyorum" dedi.

Geçen yıl Dimon, JPMorgan'ın halefiyet planlarının değişmeden kaldığını söylemiş ve daha spesifik bir zaman çizelgesi vermeden beş yıl içinde görevinden ayrılma niyetini yinelemişti.