Diplomasi mi, askeri macera mı? İran'dan ABD'ye sert 'kördüğüm' uyarısı

İran ile ABD ve müttefikleri arasında Şubat 2026'da patlak veren geniş çaplı çatışmaların ardından ilan edilen kırılgan ateşkes, son günlerde Hürmüz Boğazı’ndaki yeni saldırılarla sarsılıyor. Pakistan arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerine rağmen ABD'nin son operasyonlarını 'diplomasinin katledilmesi' olarak nitelendiren Arakçi, Washington'ın tutarsız bir strateji izlediğini savundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Arakçi, ABD'nin baskı taktiklerinin sonuçsuz kalacağını belirterek, "Ne zaman masaya diplomatik bir çözüm gelse, ABD pervasız bir askeri maceraya sapıyor. Sebep ne olursa olsun sonuç değişmeyecek: İranlılar asla baskı karşısında diz çökmez." ifadelerini kullandı.

CIA verilerine 'füze kapasitesi' yanıtı: Hazırlığımız yüzde bin

Bakan Arakçi’nin açıklamaları sadece siyasi eleştiriyle sınırlı kalmadı; ABD istihbarat kurumlarının İran’ın askeri kapasitesine dair raporlarını da doğrudan hedef aldı. CIA’in, İran’ın füze stoklarının ve fırlatma kapasitesinin %75 seviyesine gerilediği yönündeki iddialarını yalanlayan Arakçi, gerçek rakamın çatışma öncesi seviyenin üzerinde, yani 'yüzde 120' olduğunu ileri sürdü. Savunma hazırlıklarını ise 'yüzde bin' olarak tanımlayan Arakçi, herhangi bir askeri müdahaleye verilecek yanıtın çok daha ağır olacağı mesajını verdi.

ABD'nin 'Hürmüz blokajı' ve diplomasi çıkmazı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki deniz blokajını sürdürme kararı ve İran’ın nükleer tesislerine yönelik son hava saldırıları, bölgedeki de-eskalasyon çabalarını büyük ölçüde tıkamış görünüyor. Arakçi, ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni kendi illegal eylemlerini meşrulaştırmak için bir araç olarak kullandığını savunurken, kalıcı bir istikrarın ancak blokajın ve yaptırımların tamamen kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini yineledi. Mevcut tablo; müzakere masasında barış mesajları verilmesine rağmen, sahadaki askeri hareketliliğin diplomatik dili her geçen gün biraz daha boğduğunu ve çözüm arayışlarını nefessiz bıraktığını ortaya koyuyor.