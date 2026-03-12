Diplomatik bahar göç rotalarını değiştirdi: Kanada’da 'geri dönüş' planları rafa kalktı!

Kanada ve Çin hükümetleri arasındaki diplomatik ilişkilerin son yıllardaki en düşük seviyelerden kurtulma sinyalleri vermesi, göçmen toplulukları üzerindeki baskıyı hafifletti. Daha önce iki ülke arasındaki siyasi krizlerin kişisel hayatlarını, oturum izinlerini ve aile bağlarını olumsuz etkilemesinden endişe eden yüksek nitelikli profesyoneller, diyalog sürecinin başlamasıyla birlikte Kanada’da kalıcı olma kararı aldı. Bu durum, Kanada iş gücü piyasası için hayati önem taşıyan 'beyin göçü' kaybının da önüne geçmiş oldu.

Ekonomik yatırımlar yeniden canlanıyor

Barış rüzgarları sadece sosyal hayatı değil, diaspora üyelerinin finansal kararlarını da doğrudan etkiledi. İlişkilerin iyileşmesiyle ticaret engellerinin kalkacağını ve vize süreçlerinin kolaylaşacağını öngören göçmenler, Kanada’daki yatırımlarını artırma eğilimine girdi. Özellikle Toronto ve Vancouver gibi metropollerde emlak ve girişimcilik alanında "kalıcılık" sinyallerinin gelmesi, diplomatik baharın ekonomik tabana yayıldığının en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

Yeni bir sayfa açılıyor

Siyasetin sert dilinin yerini pragmatik iş birliğine bırakması, binlerce ailenin eğitim ve kariyer planlamasını yeniden şekillendirdi. Eskiden bavulunu toplamayı ve birikimlerini başka ülkelere kaydırmayı düşünen yüksek nitelikli nüfus, şimdi çocuklarının geleceğini Kanada’da kurmaya odaklanıyor. Bu normalleşme süreci, 2026 yılının en önemli toplumsal ve ekonomik dönüşümlerinden biri olmaya aday görünüyor.