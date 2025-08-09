  1. Ekonomim
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. 

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, mevkidaşı Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin TSİ 12.15'te ortak basın toplantısı düzenlemeleri planlanıyor.

