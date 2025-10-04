  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Dışişleri Bakanı Fidan'dan Türkiye'ye gelen Sumud Filosu aktivistlerine mesaj
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Türkiye'ye gelen Sumud Filosu aktivistlerine mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye getirilen Küresel Sumud Filosu aktivistleri için bir mesaj yayımladı. Fidan, paylaşımında "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Türkiye'ye gelen Sumud Filosu aktivistlerine mesaj
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail güçlerince uluslararası sularda yasa dışı el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan aktivistlerin İstanbul'a ulaşmasının ardından, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" mesajını paylaştı.

Aktivistler THY uçağı ile Türkiye'ye getirildi

Bakan Fidan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarını ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağının İstanbul’a ulaştığını hatırlattı.

"Zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler"

Paylaşımda "Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor." diyen Fidan, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler, adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" ifadelerine yer verdi.

137 aktivist İstanbul'a getirildi

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler için İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı saat 15.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşmıştı.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalı toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.

İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'deİsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'deGündem
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 Fransız milletvekili açlık grevine girdiİsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 Fransız milletvekili açlık grevine girdiDünya
Dünya
Gazze’nin duvarlarında umudun renkleri: Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" teşekkür!
Gazze’nin duvarlarında umudun renkleri: Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" teşekkür!
Trump'ın Gazze planı için tarih belli oldu! İsrail ve Hamas müzakerelere başlıyor
Trump'ın Gazze planı için tarih belli oldu! İsrail ve Hamas müzakerelere başlıyor
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 Fransız milletvekili açlık grevine girdi
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 Fransız milletvekili açlık grevine girdi
Trump doların yüzü oluyor! Yumruklu portresiyle para basılacak
Trump doların yüzü oluyor! Yumruklu portresiyle para basılacak
İtalya: Küresel Sumud Filosu'ndaki 26 İtalyan vatandaşı daha İsrail'den ayrılmak üzere
İtalya: Küresel Sumud Filosu'ndaki 26 İtalyan vatandaşı daha İsrail'den ayrılmak üzere
Gökten alev topu ve kıvılcım yağdı, çığlık çığlığa kaçıştılar! İşte o anlar (Video)
Gökten alev topu ve kıvılcım yağdı, çığlık çığlığa kaçıştılar! İşte o anlar (Video)