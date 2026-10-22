Dışişleri Bakanı Rodriguez ABD yaptırımlarının halk üzerindeki yüküne dikkat çekti

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Küba diplomatik kaynakları tarafından başkent Havana'da gerçekleştirilen medyaya açık oturumda, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri arifesinde Amerikan yönetiminin oy hakkı bulunan delegasyonlar üzerinde caydırıcı adımlar attığı savunuldu. Adadaki barışçıl topluma yönelik ağır yaptırım politikalarının kesintisiz sürdüğünü belirten Rodriguez, bu tutumun küresel hukuk kurallarını ve kurucu antlaşma ilkelerini doğrudan çiğnediğini vurguladı.

Küresel diplomasi kurallarına ve kurucu ilkelere müdahale

Rodriguez, devasa askeri ve teknolojik gücü elinde tutan Washington'ın, bağımsız devletlerin özgür kararlarına şantaj niteliğindeki tedbirlerle müdahale ettiğini kaydetti. Çatışmasızlık ve eşitlik üzerine kurulu uluslararası diplomatik zeminin bu tarz adımlarla zedelendiğine işaret eden Bakan, elçiliklere iletilen uyarı içerikli belgelere dikkat çekti.

Oylama sürecindeki yönlendirme ve çekimser kalma telkinleri

Amerikan diplomatik unsurlarının Havana karşıtı blokta yer almaktan kaçınan ülkelere yönelik özel çaba sarf ettiğini ileri süren Rodriguez, ilgili heyetlere salona girmeme veya oylamada etkisiz kalma yönünde telkinlerde bulunulduğunu iddia etti.