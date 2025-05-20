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Dışişleri bakanları bir araya geldi! AB ülkelerinde İsrail ile ticari ilişkiler mercek altında!

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Hollanda'nın teklifi üzerine AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunu görüşecek.

Haber Merkezi
AA
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Dışişleri bakanları bir araya geldi! AB ülkelerinde İsrail ile ticari ilişkiler mercek altında!
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Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının gündem maddelerinden birini, Gazze'deki durum oluşturuyor.

"İnsani yardım TIR'ları sınır kapılarında bekliyor"

Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sınır kapılarında AB tarafından finanse edilen insani yardımları içeren binlerce TIR'ın beklediğini, bu durumdan tüm üye ülkelerin rahatsız olduğunu ve yardımın bir an önce içeri girmesi gerektiğini söyledi.

Kallas, toplantıda Hollanda'nın teklifi üzerine İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesinin masaya yatırılacağını ancak sonucunun ne olacağıyla ilgili tahmini olmadığını söyledi.

Hollanda'dan önce aynı talep, İrlanda ve İspanya tarafından da AB Komisyonuna iletilmişti.

Şubat 2024'te AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup yazan İrlanda ve İspanya liderleri, sonuç alamamıştı.

Hollanda da İsrail'e ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Konseyi Anlaşması'nın, 2. maddesinde belirtilen "insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılık" şartı gerekçesiyle askıya alınması gerektiğini savunuyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Kallas'a gönderdiği mektupta, Gazze'deki "insani ablukanın" uluslararası insancıl hukuku ve dolayısıyla AB ile İsrail arasındaki ilişkileri ve ticareti düzenleyen Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesini ihlal ettiğini bildirdi.

Belçika, Finlandiya, Portekiz, İsveç ve Fransa da teklife desteğini açıkça dile getirdi.

AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Brüksel kulislerinde İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Hollanda'nın teklifinin ardından lobi çalışmaları yaptığı konuşuluyor.

AB ülkeleri 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik tutumlarında büyük ayrılıklar yaşıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise İsrail'e koşulsuz destek verdiği gerekçesiyle bazı çevreler tarafından "soykırımın suç ortağı" olmakla itham ediliyor.

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