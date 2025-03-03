Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Gazze’ye insani yardımı engellemesini kınadı
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye insani yardımları engellemesi kınandı. Açıklamada, "Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır” çağrısı yapıldı.
(ANKARA / EKONOMİ)
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir” denildi.
Açıklamada, İsrail’in uygulamasının Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçladığı belirtilerek, Gazze’de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları tehdit ettiği vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır” çağrısı yapıldı.