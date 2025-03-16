Dışişleri Bakanlığı Kırım’ın yasadışı ilhakını kabul etmediğini bir kez daha tekrarladı

ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilen gayrimeşru referandumla ilhak edilen Kırım'ın yıl dönümünde, uluslararası hukukun ihlali olan Kırım'daki fiili durumu tanımadığını duyurdu

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin on bir yıl önce bugün (16 Mart) gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının yıl dönümünde, uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden Kırım’daki fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Yarımada’nın yerli halkı Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve uluslararası toplumun gündeminde tutmayı sürdüreceğiz” denildi.

Kırım’ın Yasa Dışı İlhakının On Birinci Yıl Dönümü Hk. https://t.co/uaaTLncyPm pic.twitter.com/Iwu2ihN6cw — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 16, 2025

Rusya, Ukrayna’da yaşanan gösteriler ve hükümet değişimini gerekçe göstererek Şubat 2014’te askeri olarak Kırım’ı işgal etti, Rusya yanlısı bir grup iktidara getirildi.

İşgal devam ederken 16 Mart’ta referandum organize edildi. 17 Mart’ta Kırım’da bağımsızlığını ilan etti ve 18 Mart’ta Rusya, Kırım’ı ilhak ettiğini duyurdu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülke Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını geyrimeşru kabul ediyor.

Suriye toplantısı

Öteyandan Avrupa Birliği’nin her yıl düzenlediği Suriye konulu Brüksel Konferans'ının dokuzuncusu “Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması” temasıyla 17 Mart 2025 günü Brüksel’de yapılacak. Konferansa Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz katılacak.