  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'a tebrik mesajı
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'a tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçilen Joseph Aoun'u tebrik etti ve yeni hükümetin ülkenin istikrarı ile bölgenin barışına katkı sağlamasını diledi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'a tebrik mesajı
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Joseph Aoun'u tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kurulacak olan yeni hükümetin Lübnan'ın istikrarı ile bölgenin barış ve refahına katkı sağlamasını temenni ediyoruz" denildi.

Sarkozy'den yasa dışı finansman iddialarına yanıt: Bu bir komploSarkozy'den yasa dışı finansman iddialarına yanıt: Bu bir komploDünya

 

Lübnan, yeni cumhurbaşkanını seçtiLübnan, yeni cumhurbaşkanını seçtiDünya

 

 

Dünya
UCM kararı rafta: Polonya, Netanyahu'yu tutuklamayacağını bildirdi
UCM kararı rafta: Polonya, Netanyahu'yu tutuklamayacağını bildirdi
Yunanistan'ın 24 Rafale savaş uçağı teslimatı tamamlandı
Yunanistan'ın 24 Rafale savaş uçağı teslimatı tamamlandı
Sarkozy'den yasa dışı finansman iddialarına yanıt: Bu bir komplo
Sarkozy'den yasa dışı finansman iddialarına yanıt: Bu bir komplo
Suriye'de pasaport işlemleri 12 Ocak'tan itibaren başlayacak
Suriye'de pasaport işlemleri 12 Ocak'tan itibaren başlayacak
Slovakya'dan Rus gazı hamlesi: Ukrayna'ya karşı 'sert önlemler' alacak
Slovakya'dan Rus gazı hamlesi: Ukrayna'ya karşı 'sert önlemler' alacak
Brezilya'da uçak kazası: İnişe geçmek üzereyken alev aldı!
Brezilya'da uçak kazası: İnişe geçmek üzereyken alev aldı!