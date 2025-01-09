Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'a tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Joseph Aoun'u tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kurulacak olan yeni hükümetin Lübnan'ın istikrarı ile bölgenin barış ve refahına katkı sağlamasını temenni ediyoruz" denildi.