Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'a tebrik mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçilen Joseph Aoun'u tebrik etti ve yeni hükümetin ülkenin istikrarı ile bölgenin barışına katkı sağlamasını diledi.
ANKA
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Joseph Aoun'u tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kurulacak olan yeni hükümetin Lübnan'ın istikrarı ile bölgenin barış ve refahına katkı sağlamasını temenni ediyoruz" denildi.
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