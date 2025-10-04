  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Dışişleri duyurdu: Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler Türkiye'ye dönüyor
Takip Et

Dışişleri duyurdu: Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler Türkiye'ye dönüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalelerinde alıkonulan Türk vatandaşlarının 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri duyurdu: Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler Türkiye'ye dönüyor
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalelerinde alıkonulan Türk vatandaşlarının 36'sının özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. 

Öncü Keçeli'nin açıklaması şu şekilde: 

"İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.

Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.

Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."

Suç işleyen çocuklara verilen cezalar artırılıyor! Teklif hazırlandıSuç işleyen çocuklara verilen cezalar artırılıyor! Teklif hazırlandıGündem

 

Dünya
ABD'de mahkemeden 'doğum yoluyla vatandaşlık' kararı
ABD'de mahkemeden 'doğum yoluyla vatandaşlık' kararı
İtalya’da Sumud Filosu'na destek mitinginde tansiyon yükseldi
İtalya’da Sumud Filosu'na destek mitinginde tansiyon yükseldi
İran'da Kızılay helikopteri düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
İran'da Kızılay helikopteri düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Trump’ın çağrısına rağmen İsrail, Gazze’ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor
Trump’ın çağrısına rağmen İsrail, Gazze’ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor
Ford'un milyarder CEO'su oğlunu sanayiye verdi: Tamirci olursa keyiflenirim
Ford'un milyarder CEO'su oğlunu sanayiye verdi: Tamirci olursa keyiflenirim
Macron: Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes artık mümkün
Macron: Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes artık mümkün