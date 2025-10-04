Dışişleri duyurdu: Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler Türkiye'ye dönüyor
Öncü Keçeli'nin açıklaması şu şekilde:
"İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.
Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.
Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."
