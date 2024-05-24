Çelik: Adalet Divanı’nın kararı çok hayati ve önemlidir

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası toplum, İsrail’in bu kararın gereğini derhal yerine getirmesini sağlamalıdır. Bu kararın sahaya nasıl yansıyacağı, kurallara dayalı bir dünya düzeni iddiasında bulunan devletler için bir samimiyet testi olacaktır. Uluslararası toplumun, Uluslararası Adalet Divanı kararının arkasında durması ve kararın takipçisi olması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızın Gazze için yaptığı çağrılar hem insani hem de siyasi olarak tüm insanlığa yöneliktir. Bu çağrılar bugün insanlık değerlerini korumak için kurulan tüm kurumlar ve uluslararası mahkemeler tarafından da karar olarak açıklanmaktadır. İnsanlık değerlerini korumak için bu kurumları ve mahkemeleri kuranların, sözkonusu Gazze olunca bu kurumları dikkate almamaları kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.