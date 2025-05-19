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Dışişleri: İsrail'in Gazze saldırıları barış girişimlerini zayıflatıyor

Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin sürdüğü bir dönemde İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletmesinin barış çabalarını zayıflattığını ve kalıcı barış niyeti taşımadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Dışişleri: İsrail'in Gazze saldırıları barış girişimlerini zayıflatıyor
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Bakanlık, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü geniş çaplı kara harekatı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır. Bu durum, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir. Gazze'nin farklı bölgelerinde yürütülen operasyonların derhal sona erdirilmesi, Gazze’ye insani yardımların girişine izin verilmesi ve acil ateşkes sağlanmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bölgesel barış ve güvenliğin tesis edilmesi adına uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atmasının büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası camia hukuki ve insani yükümlülükleri doğrultusunda harekete geçmeye davet edildi.

İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta onayladığı yeni saldırı planı kapsamında Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı plan kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı kara harekatı başladı." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, Gazze'de okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan İsrail ordusunun bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği belirtilmişti.

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