Disney yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Yayıncılık sektöründeki dönüşümün etkisiyle Disney, dünya genelinde yüzlerce çalışanını daha işten çıkaracağını duyurdu.

Kaliforniya merkezli eğlence devi, özellikle film, televizyon ve kurumsal finans departmanlarında görevli çalışanların etkileneceğini açıkladı. İşten çıkarmaların, pazarlama, oyuncu seçimi ve içerik geliştirme gibi yaratıcı alanlara da yansıyacağı bildirildi.

Şirket adına BBC’ye konuşan bir sözcü, “Sektörümüz hızla dönüşürken, Disney’in yaratıcılık ve yenilikçilik konusundaki öncülüğünü sürdürebilmesi için iş yapış biçimlerimizi verimli şekilde yönetmeye devam ediyoruz” dedi.

Disney, herhangi bir departmanın tamamen kapatılmayacağını, işten çıkarmaların “cerrahi hassasiyetle” yürütüldüğünü de belirtti.

2023 yılında 7 bin çalışan işten çıkarıldı

2023 yılında CEO Bob Iger liderliğinde başlatılan tasarruf politikaları kapsamında yaklaşık 7 bin çalışan işten çıkarılmış ve şirket 5,5 milyar dolar tasarruf hedeflemişti. Şirketin son kararları, bu stratejinin sürdüğünü gösteriyor.

Şirket şu anda 233 bin kişiyi istihdam ediyor. Bu çalışanların yaklaşık 60 bini ABD dışındaki ülkelerde bulunuyor.

Marvel, Hulu ve ESPN gibi birçok önemli markayı bünyesinde barındıran şirket, geleneksel kablolu TV aboneliklerinden uzaklaşan izleyici davranışları karşısında dijital yayın platformlarına daha fazla yatırım yapma yönünde adımlar atıyor.

Disney+, büyümenin itici gücü oldu

Mayıs ayında açıklanan bilançosuna göre Disney, yılın ilk çeyreğinde 23,6 milyar dolar gelir elde ederek beklentilerin üzerine çıktı. Gelirdeki yüzde 7’lik artışın en büyük kaynağı, Disney+ platformuna katılan yeni aboneler oldu.

Şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü yapımlar arasında “Captain America: Brave New World” ve canlı aksiyon “Snow White” yer alıyor. “Snow White”, eleştirmenlerden olumsuz yorumlar almasının ardından gişede beklenen başarıyı elde edemedi.

Öte yandan Disney’in son animasyon filmi “Lilo & Stitch”, Memorial Day tatilinde ABD’de gişe rekorları kırdı. Box Office Mojo’ya göre film, mayıs ayındaki gösteriminden bu yana dünya çapında 610 milyon doların üzerinde bilet satışı gerçekleştirdi.