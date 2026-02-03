Disney'in yeni CEO'su Josh D'Amaro oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli prodüksiyon şirketi Walt Disney, tema parkları başkanı Josh D’Amaro’nun CEO koltuğuna veda eden Bob Iger’in yerine geçeceğini açıkladı.

Iger konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Josh D’Amaro olağanüstü bir lider ve bir sonraki CEO’muz olmak için doğru kişi. Disney markasına içgüdüsel bir takdiri ve izleyicilerimizde neyin yankı bulduğuna dair derin bir anlayışı var. Ayrıca en iddialı projelerimizden bazılarını hayata geçirmek için gereken titizlik ve detaylara dikkat etme yeteneğine de sahip. Yaratıcılığı operasyonel mükemmellikle birleştirme yeteneği örnek teşkil ediyor. Josh ve şirket için çok heyecanlıyım" dedi.

D’Amaro: Minnettarım

Oksijen'in aktardığı habere göre D’Amaro da "Böylesine büyük bir anlam taşıyan ve dünya çapında milyonlarca insan için önemli olan bir şirketi yönetme sorumluluğunu bana emanet eden Yönetim Kurulu’na son derece minnettarım" ifadelerini kullandı.

Walt Disney Yönetim Kurulu Başkanı James Gorman ise "Josh D’Amaro, ilham verici liderlik ve yenilikçiliği nadiren bir arada bulunduran, stratejik büyüme fırsatlarını görebilen keskin bir bakış açısına sahip ve Disney markasına ve çalışanlarına derin bir tutkuyla bağlı bir isim. Tüm bu özellikler onu Disney’in bir sonraki CEO’su olarak göreve getirmek için doğru kişi yapıyor" şeklinde konuştu.

D’Amaro, bu görevle birlikte Pixar ve Marvel stüdyolarını, Star Wars serisini, ABC yayın ağını, Disney+ ve Hulu platformlarını, klasik film kütüphanesini ve dünya genelindeki tema parklarını kapsayan geniş bir eğlence imparatorluğunu yönetmeye hazırlanıyor.

Bu duyuru, eğlence sektörü için çalkantılı bir dönemde ve Hollywood’da yaşanan önemli bir geçiş anında geliyor.

Walt Disney ve çok sayıda Hollywood stüdyosu, televizyon yayınlarının izleyici sayısındaki düşüş, üretken yapay zekanın yükselişi, işçi sendikalarında gözlemlenen huzursuzluk ve düzenleyicilerin incelemeleri gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya bulunuyor.

Josh D’Amaro kimdir?

D’Amaro, Disney’e 1998 yılında Disneyland Resort’ta çalışmaya başlayarak katıldı ve yıllar içinde şirketin basamaklarını tırmandı.

Daha önce Disney Tüketici Ürünleri Küresel Lisanslama’nın baş mali sorumlusu, Disneyland Resort başkanı ve Walt Disney World Resort başkanı olarak görev yaptı.

Halihazırda “Disney Experiences” adlı kurumsal birimin başkanlığını yürüten D’Amaro, bu görevde şirketin yolcu gemileri, tatil köyleri, turistik alanları ve tüketici teknolojilerini denetledi.

ABD, Avrupa ve Asya’daki bir düzine tema parkı ile yaklaşık 60 tatil otelinin yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde planlanan bir tema parkının yönetim süreçlerini de üstlendi.

NBC’ye göre, Disney tema parkları D’Amaro’nun liderliğinde “mükemmel bir noktaya” ulaştı. Pazartesi günü açıklanan son kazanç raporuna göre, yurt içi parklar birimi üç aylık dönemde rekor gelir elde etti. Katılım ile misafir harcamaları geçen yıla göre arttı.

Bob Iger'a veda

D’Amaro’nun CEO koltuğuna geçişi Iger’in CEO olarak ikinci kez ayrılışını da temsil ediyor. Iger, 15 yılın ardından 2020’de görevinden çekilmiş ve Disney’in anahtarlarını uzun yıllar şirketin tema parkları bölümünü yöneten üst düzey yönetici Bob Chapek’e devretmişti.

Ancak 2022’de Chapek görevden alınmış; Iger geri dönmüştü. Daha önce Morgan Stanley CEO’su da olan Gorman tarafından yönetilen halef belirleme sürecinde D’Amaro ve eğlence bölümü eş başkanı Dana Walden iç adaylar arasında öne çıkmıştı.

Iger, kendi döneminde Pixar, Marvel, Lucasfilm ve 21st Century Fox gibi satın almalar yapmış; Disney+’ı hayata geçirerek Disney’i modern bir eğlence devi haline getirmişti.

Çin’de Shanghai Disney’i açarak ve Orta Doğu’ya genişleyerek Disney’in küresel varlığını da büyütmüştü.

Wall Street Journal, Iger çalışanlarına CEO koltuğunu devrettikten sonra süper yatında daha fazla zaman geçirmeyi ve eşiyle beraber Angel City FC üzerindeki çalışmalarına odaklanmayı planladığını yazmıştı.

Sırada ne var?

Iger'ın geçiş sürecine yardımcı olmak için yıl sonuna kadar Disney’de kalması bekleniyor. D’Amaro'nun ise şirketin yıllık toplantısının yapılacağı 18 Mart’ta CEO olarak göreve başlaması planlanıyor.