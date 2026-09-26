Dizel fiyatlarında rekor: Bu yükselişin şaşırtıcı kazananları kimler?

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ABD’de dizel yakıtın galon fiyatının 6,53 dolara çıkması, özellikle karayoluyla yük taşıyan işletmeler üzerindeki maliyet baskısını artırdı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 75’lik artış, taşımacılık sektöründe farklı ulaşım seçeneklerinin yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

Demiryollarına talep artıyor

Yüksek yakıt maliyetleri, bazı yüklerin karayollarından demiryollarına kaymasına neden oluyor. Yük trenlerinin ton-mil başına kamyonlara kıyasla üç ila dört kat daha verimli çalışması, demiryolu taşımacılığını daha fazla öne çıkarıyor. ABD’de konteyner ve treyler taşımacılığı da ağustos ayında rekor seviyeye ulaştı.

Union Pacific’ten dikkat çeken açıklama

Union Pacific, büyümesindeki önemli kaynaklardan birinin daha önce kamyonlarla taşınan yüklerin demiryoluna aktarılması olduğunu belirtti. Böylece dizel maliyetlerindeki yükseliş, yük taşımacılığında kullanılan yöntemler arasındaki tercihi de etkiliyor.

Kamyon taşımacılığında maliyet baskısı

Dizel fiyatlarındaki hızlı yükseliş, kamyon taşımacılığı şirketlerini de zorluyor. J.B. Hunt Transport Services, yakıt fiyatlarının yakıt ek ücretlerinden daha hızlı artması nedeniyle baskı yaşarken intermodal hizmetlerinde yükseliş görüldü. Kamyoncular ise yakıt ek ücretlerinin çoğunlukla haftalık olarak belirlenmesinin, hızlı fiyat artışlarının maliyetlere yansıtılmasını güçleştirdiğini ifade etti.

Elektrikli kamyonlara ilgi yükseldi

Dizel maliyetlerinin yüksek seyretmesi, alternatif yakıtlı araçlara yönelik ilgiyi de artırdı. Elektrikli kamyonlar ile yenilenebilir doğal gaz kullanan filolar bu ortamda daha fazla gündeme gelirken, Tesla’nın araçları kiraya vermeyi planlayan bir koalisyondan 2 bin 500'e kadar elektrikli kamyon için sipariş aldığı belirtildi.

Kamyoncu grevi çağrısı gündemde

İnternette 1 Ekim’de ülke genelinde kamyoncu grevi yapılması yönünde çağrılar da yayıldı. Ancak söz konusu girişimin ne kadar destek gördüğünün belirsiz olduğu ve büyük kamyonculuk kuruluşlarının harekete dahil olmadığı aktarıldı.

Yakıt vergileri de tartışılıyor

Yüksek dizel fiyatlarının ardından ABD’de yakıt politikaları da gündeme geldi. Başkan Donald Trump dizel ihracatının yasaklanmasını gündeme getirirken, Kongre'deki bazı üyeler yakıt vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını istiyor.

Dizel satış vergisi uygulayan eyaletler artan fiyatlardan daha fazla gelir elde edebilirken, Illinois ve Kentucky tüketiciler üzerindeki yükü azaltmak amacıyla planlanan vergi artışlarını askıya aldı.

Demiryollarından uzun vadeli maliyet uyarısı

Demiryolu yöneticileri ise dizel maliyetlerinin uzun süre yüksek kalmasının ekonomi ve tüketiciler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. Böylece rekor düzeydeki dizel fiyatları yalnızca akaryakıt maliyetlerini değil, yük taşımacılığında kullanılan yöntemleri ve alternatif yakıtlara yönelik ilgiyi de etkileyen bir faktör haline geldi.