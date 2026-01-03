  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını canlı olarak izlediği anların fotoğraflarını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

'Dizi gibi izledim 'demişti! Trump, Venezuela operasyonunu izlediği anları paylaştı - Resim : 1

ABD Başkanı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığı operasyonu canlı olarak izlediği anların fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda CIA Başkanı John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililer de yer aldı.'Dizi gibi izledim 'demişti! Trump, Venezuela operasyonunu izlediği anları paylaştı - Resim : 2


Trump daha önce yaptığı açıklamada operasyonu canlı takibine ilişkin, "Tıpkı bir televizyon dizisi izliyormuşum gibiydi. Hızı ve aksiyonu görmeniz gerekiyordu, muhteşem bir şeydi. Takımım inanılmaz bir iş çıkardı, başka hiçbir ülke böyle bir manevra gerçekleştiremez" ifadelerini kullanmıştı.

'Dizi gibi izledim 'demişti! Trump, Venezuela operasyonunu izlediği anları paylaştı - Resim : 3'Dizi gibi izledim 'demişti! Trump, Venezuela operasyonunu izlediği anları paylaştı - Resim : 4