DJ Kavinsky Paris'te ölü bulundu

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"Nightcall" şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky'nin Paris'te ölü bulunduğu bildirildi.

BFM TV ile Le Figaro gazetesinin aktardığına göre, elektronik müzik dünyasının tanınan isimlerinden Kavinsky'nin ölümüne ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Kavinsky, 2010 yılında yayımladığı "Nightcall" adlı parçasıyla uluslararası üne kavuştu. Şarkı, özellikle sinema ve popüler kültürde geniş yer bulurken sanatçının kariyerindeki en önemli eserlerden biri olarak öne çıktı.