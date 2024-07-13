Doğal afetler Çin'e 13 milyar dolara mal oldu

Çin hükümeti, yılın ilk yarısında doğal afetlerin ekonomiye maliyetini 93,16 milyar yuan (12,83 milyar dolar) olduğunu açıkladı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yayımlanan verilerde, 2024 yılının ilk yarısında sel, kuraklık ve aşırı sıcaklıklarla mücadelede ülkenin mali kaybının yanında yaklaşık 33 milyon insan da etkilendi.

2019 yılından bugüne kadar olan doğal afet kaynaklı en büyük kayıp olan maliyetler, soğuk hava, yoğun kar, deprem, heyelan, sel gibi felaketlerden oluştu.

Yıl başında aşırı kar yapışlarından etkilenen Çin'de, ocak ayında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı 7,1 büyüklüğünde deprem, güneybatı bölgelerinde Zhenxiong başta olmak üzere heyelan ile yine güney bölgelerinde sel felaketleri de meydana geldi.

Doğal afetlerde 322 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 856 bin kişi evinden oldu. 23 bin ev yıkılırken, 3,17 milyon hektar alanda ekinler zarar gördü.

Reuters'ın haberine göre, 2023'ün tamamında Çin'de doğal afetlerden etkilenen insan sayısı 48,76 milyon kişi olurken, geçen yılki maddi kayıplar önceki yılın iki katından fazla olmuştu.

Çin'de iklim değişikliğinin etkileriyle son yıllarda sıcaklıklar tarihi rekorlar kırarken, yağış miktarı düzensiz hale gelerek sellere neden oluyor.