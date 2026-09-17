Doğal gaz fiyatlarında düşüş: Fransa’daki grevin bitmesi piyasayı rahatlattı

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Avrupa doğal gaz piyasasında fiyatlar aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Fransa’da enerji sektöründeki 24 saatlik grevin sona ermesi, gaz ithalat terminallerindeki faaliyetlerin yeniden normalleşmesine katkı sağladı.

TTF kontratı bir haftanın en düşük seviyesinde

Hollanda merkezli TTF doğal gaz vadeli kontratı yüzde 1,23 gerileyerek megavatsaat başına 76,98 euro seviyesine indi. Böylece Avrupa'nın referans gaz kontratı bir haftanın en düşük seviyesini gördü. İngiltere'deki NBP gaz kontratı da yüzde 1,23 düşüşle therm başına yaklaşık 191 peni seviyesine geriledi.

Fransa’daki grev sona erdi

Fransa enerji sektöründe gerçekleştirilen 24 saatlik iş bırakma eylemi, Avrupa gaz piyasasında arz akışlarını etkilemişti. Grev sırasında Belçika merkezli terminal işletmecisi Fluxys, Dunkirk LNG terminalindeki kapasiteyi düşürmek zorunda kaldı. Fransa'nın en büyük doğal gaz ithalat tesisindeki kapasite günlük 9,4 gigavatsaatten 4 gigavatsaate kadar geriledi.

Dunkirk terminalinde faaliyetler normale dönüyor

Eylemlerin sona ermesiyle Fransa'daki gaz ve nükleer enerji altyapısında operasyonlar yeniden normal seviyelere yaklaşmaya başladı. Dunkirk LNG terminalindeki yeniden gazlaştırma faaliyetlerinin de temel kapasiteye doğru toparlandığı belirtildi. Fransa'nın sınır ötesi gaz ihracat akışlarında da normalleşme görüldü.

Avrupa’nın gaz depoları yüzde 68,5 dolu

Fiyatlardaki gerilemeye rağmen Avrupa'nın doğal gaz depolama seviyelerine ilişkin tablo dikkat çekiyor. Gas Infrastructure Europe verilerine göre Avrupa Birliği'ndeki yer altı gaz depolarının doluluk oranı yüzde 68,5'e ulaştı. Ancak mevcut seviyenin son beş yıllık mevsimsel ortalamanın yaklaşık 16 puan altında kaldığı belirtildi.

Kış öncesi arz açığı takip ediliyor

Avrupa'da doğal gaz depolarının kış öncesinde doldurulması için enjeksiyon dönemi son aşamasına girerken, mevcut stok seviyeleri piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.

Kısa vadede Fransa'daki grevin sona ermesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, Avrupa gaz piyasasında arz koşulları ve kış dönemi hazırlıkları yakından izleniyor.