Doğrudan başkalığın ofisini hedef aldılar: Ukrayna Güvenlik Servisi binasına İHA saldırısı!

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Ukrayna'nın kalbi Kiev, günün ortasında gerçekleşen yüksek profilli bir hava saldırısıyla hareketlendi. Cuma günü öğle saatlerinde yaşanan olayda, Rus ordusuna ait bir insansız hava aracı, başkentin en kritik noktalarından Volodymyrska Caddesi'nde konumlanan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) karargahını hedef aldı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıya misilleme yapılması talimatını verdiğini açıkladı.

Tarihi bölgede hareketli anlar

Saldırı; Azize Sofya Katedrali’nin karşısında ve Altın Kapı bölgesine yakın bir konumda bulunan SBU ana binasında gerçekleşti. Görgü tanıkları, yerel saatle 15.30 sıralarında şiddetli bir patlama sesi duyduklarını ve patlamanın ardından Altın Kapı çevresinden yoğun dumanların yükseldiğini aktardı.

Olayın hemen ardından açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Shevchenkivskyi bölgesindeki konut dışı bir binanın çatısına İHA düşmesi sonucu yangın çıktığını ve acil durum ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu. İsabetin, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin kente ilerleyen İHA'lara karşı uyarıda bulunduğu hava saldırısı alarmı esnasında yaşandığı bildirildi.

"Doğrudan başkanın ofisi hedef alındı"

Gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Oleksandr Poklad ile görüştüğünü belirtti. Zelenski, Rus İHA'sının SBU merkez binasını vurduğunu doğrulayarak, hedefin doğrudan Güvenlik Servisi Başkanı'nın ofisi olduğunu vurguladı. Olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Zelenski, ilk etapta can kaybı veya yaralanmaya dair anlık bir bilgi paylaşmadı.

Zelenski’den misilleme talimatı

Saldırının ardından sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapmayı sürdüren Zelenski, Güvenlik Servisi Başkanı Poklad'a sert bir karşılık verilmesi talimatını ilettiğini söyledi. Zelenski, paylaşımında "Poklad'a, her şey hazır olduğunda Ruslara uygun, somut ve mümkün olan yerlerde bu saldırıyı mütekabilen yansıtan bir yanıt vermesi talimatını verdim. Ordumuz bu yanıtı destekleyecektir" ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın son dönemde başkent Kiev'e yönelik İHA saldırılarını belirgin şekilde artırdığı ve bu durumun kentteki günlük yaşam üzerinde olumsuz etki yarattığı kaydedildi.