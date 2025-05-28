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Doğu Kudüs’te gerginlik: Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlendi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerginlik tırmanıyor. Fanatik Yahudiler, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Haber Merkezi
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Doğu Kudüs’te gerginlik: Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlendi
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Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi. Çıkan gerginlikte fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında baskını gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Mescid-i Aksa'ya yüzlerce İsrail polis konuşlandırıldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, özellikle Mescid-i Aksa'nın kapılarında yüzlerce İsrail polis konuşlandırıldı. Eski Şehir’in ve Mescid-i Aksa’nın girişlerinde askeri önlemler artırıldı ve ibadet etmek isteyen Filistinlilerin girişine kısıtlamalar getirildi.

Kudüs'ün kalbinde gerginlik

Daha sonra onlarca fanatik Yahudi, gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya girerek, avlularında provokatif turlar düzenledi ve İsrail güçlerinin koruması altında ayinler gerçekleştirdi.

Mescid-i Aksa baskınları 

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.  

İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.

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