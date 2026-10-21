Doların yerine ruble ve yuan geçiyor Çin-Rusya ticaretinde yeni dönem

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Rusya ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler, uluslararası baskılara rağmen gelişimini sürdürüyor. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, St. Petersburg'da Çin Başbakanı Li Çiang ile düzenlenen 31'inci olağan hükümet başkanları toplantısında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mişustin, son 25 yılda karşılıklı ticaret hacminin 30 kattan fazla arttığını belirterek ulusal para birimlerinin kullanımının önemli ölçüde genişlediğini söyledi. Rusya Başbakanı, yerel para birimlerinin ikili ticaretteki payının yüzde 100'e yaklaştığını ifade etti.

Enerji ticaretinde iş birliği sürüyor

Mişustin, Rusya'nın Çin'e petrol ve doğal gaz ihracatında lider konumda bulunduğunu belirtti. İki ülke arasındaki enerji iş birliğinin önemli unsurlarından biri olan Sibirya'nın Gücü doğal gaz boru hattının istikrarlı biçimde çalıştığını kaydeden Mişustin, Uzak Doğu güzergâhındaki boru hattının inşasının da devam ettiğini bildirdi.

Rusya'nın Çin'e enerji kaynaklarının kesintisiz sevkiyatını sürdürmeye hazır olduğunu belirten Mişustin, nükleer enerji alanında da ortak projeler geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Tarım ve teknoloji alanlarında ticaret genişliyor

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği enerji sektörüyle sınırlı kalmıyor. Mişustin'in verdiği bilgiye göre, tarım ürünleri ticareti yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla üçte birden fazla arttı.

Rusya Başbakanı, sanayi ve yüksek teknolojinin yanı sıra dijital ekonomi alanlarında da iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu alanlardaki çalışmaların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kapsamını genişletmesi amaçlanıyor.

Pekin ve Moskova'dan iş birliğini güçlendirme mesajı

Çin Başbakanı Li Çiang da uluslararası alandaki belirsizliklere rağmen Rusya ile ilişkilerin istikrarlı biçimde ilerlediğini söyledi. Li, iki ülkenin dış baskılara karşı iş birliğini güçlendirmeyi sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede verilen mesajlar, Pekin ve Moskova'nın ticaret, enerji ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ortaklıklarını geliştirme hedefini ortaya koydu.