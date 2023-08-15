Dominik Cumhuriyeti'ndeki patlamada 12 kişi hayatını kaybetti

Dominik Cumhuriyeti'nin San Cristobal kentinde bulunan çarşıdaki bir fırında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi, 65 kişi de yaralandı.

CNN'in haberine göre, Dominik Cumhuriyeti Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, "Old Marketplace" olarak bilinen çarşıdaki bir fırında yaşanan patlamada 3 binanın tamamen yıkıldığı bildirildi.

Patlamada ölü sayısının 12'ye yükseldiği, 65 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaklaşık 55 kişiye de ulaşılamadığı aktarıldı.

San Cristobal Valisi Pura Casilla, yaptığı açıklamada, patlamanın iş yerlerinin yoğun olduğu bir alanda meydana geldiğini ve kent merkezine yakın iş yerlerini büyük ölçüde etkilediğini söyledi.

Yetkililer, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Bu arada itfaiye ekiplerinin binalara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamada, 4 aylık bebek de öldü

Dominik Ulusal Sağlık Servisi Direktörü Dr. Mario Lama yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin arasında kafa travmasından ölen 4 aylık bebek ile 2 yetişkin olduğunu belirtti.

Bölgedeki yerel bir bankadan yapılan açıklamada da kadın çalışanlardan birinin patlamada öldüğü doğrulandı.