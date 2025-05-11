  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Donald Trump açıkladı: ABD ve Çin gümrük vergilerinde tam sıfırlama için anlaşmaya yakın!
Takip Et

Donald Trump açıkladı: ABD ve Çin gümrük vergilerinde tam sıfırlama için anlaşmaya yakın!

ABD ve Çin heyetleri İsviçre’de bir araya geldi. Kritik toplantının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, iki ülke arasındaki vergileri tam bir sıfırlama için büyük bir ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Donald Trump açıkladı: ABD ve Çin gümrük vergilerinde tam sıfırlama için anlaşmaya yakın!
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yeniden başlattığı ticaret savaşları kapsamında Çin’e uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 145’e kadar yükseltmişti. Çin de buna karşılık ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 125'e kadar artırmıştı.

Karşılıklı ekonomik restleşmelerin ardından, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirmek amacıyla ABD ve Çin heyetleri İsviçre’de bir araya geldi.

Çok iyi bir toplantı gerçekleştirildi

Cumartesi günü gerçekleşen bu kritik toplantının ardından Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, Çin ile İsviçre'de “çok iyi bir toplantı” gerçekleştirdiklerini belirterek, birçok konunun ele alındığını ve önemli ilerlemeler sağlandığını ifade etti. Trump açıklamasında, "Bugün Çin ile, İsviçre'de çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Birçok konu tartışıldı, birçok konuda anlaşmaya varıldı. Dostane ama yapıcı bir şekilde tam bir sıfırlama müzakere edildi. Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istiyoruz. BÜYÜK BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ!!!!" ifadelerine yer verdi.

 

Dünya
Putin, 3. kez ateşkes ilan etti ve 'İstanbul'da müzakere önerisi sundu
Putin, 3. kez ateşkes ilan etti ve 'İstanbul'da müzakere önerisi sundu
Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
Papa 14. Leo’nun isim hikayesi ortaya çıktı: Mirası devam ettirecek
Papa 14. Leo’nun isim hikayesi ortaya çıktı: Mirası devam ettirecek
Hindistan, Pakistan'ı ateşkes ihlaliyle suçladı
Hindistan, Pakistan'ı ateşkes ihlaliyle suçladı
Kremlin'den Ukrayna'nın ateşkes teklifine yanıt: Bunu iyice düşünmeliyiz
Kremlin'den Ukrayna'nın ateşkes teklifine yanıt: Bunu iyice düşünmeliyiz
Azerbaycan: Hindistan-Pakistan ateşkesini memnuniyetle karşılıyoruz
Azerbaycan: Hindistan-Pakistan ateşkesini memnuniyetle karşılıyoruz