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Donald Trump, çalışacağı isimleri belirlemeyi sürdürüyor

5 Kasım'da gerçekleşene seçimlerde ABD'nin Başkanı seçilen Trump, Çalışma Bakanlığına Chavez-DeRemer'i, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığına Turner'ı, Gıda ve İlaç Dairesinin başkanlığına Prof. Dr. Makary'i, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörlüğüne Vought'u aday gösterdi.

Haber Merkezi
AA
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Donald Trump, çalışacağı isimleri belirlemeyi sürdürüyor
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ABD basınındaki haberlere göre, Trump, kabinesinde ve yönetiminde birlikte çalışacağı isimleri seçmeye devam ediyor.

Trump, Çalışma Bakanlığı'nın başına Lori Chavez-DeRemer'i gösterdi

Trump, yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığı'nın başına Lori Chavez-DeRemer'i aday gösterdiğini duyurarak, "Lori'nin hem iş hem de çalışma çevrelerinden aldığı güçlü destek, Çalışma Bakanlığı'nın her kesimden ABD'liyi eşi benzeri görülmemiş ulusal başarı gündemimizin arkasında birleştirebilmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı adayı Scott Turner

Eski Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncularından ve Trump'ın Beyaz Saray'daki eski yardımcılarından Scott Turner ise Trump tarafından İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı için aday gösterildi.

Trump ayrıca FDA'nın başına Prof. Dr. Marty Makary'i, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörlüğü'ne de Russell Vought'u aday gösterdiğini kaydetti.

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