Donald Trump, ekibinde görev alacak 3 yeni adayını açıkladı

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Tallin Büyükelçiliği ve Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığı için adaylarını açıkladı.

Trump'ın ekibinde görev alacak 3 yeni aday

Tallin Büyükelçiliği'ne Roman Pipko'yu aday gösterdiğini duyuran Trump, Estonya'da doğup büyüyen ve "yasal" bir göçmen olan Pipko'nun şu ana kadar ABD'yi birçok görevde temsil ettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne de Tammy Bruce'u aday gösteren Trump, "Tammy, yirmi yılı aşkın bir süredir Amerikan halkına gerçeği sunuyor." ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Morgan Ortagus'u Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığına aday gösterdiğini açıkladı.

ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını, Senato'nun onaylaması gerekiyor.