Kavga büyüyor: Donald Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk ile son tartışması skandal açıklamalara sahne oldu. Tesla'nın milyarder CEO'su Elon Musk'ın ABD'de 3. bir ABD partisi kuracağı yönündeki açıklamasında sonra Musk'ın sınır dışı edilmesi çağrılarına yanıt veren Trump'ın sözleri gündeme oturdu. Bir gazetecinin Musk'ın olası sınır dışı edilme ihtimaline ilişkin sorusunu yanıtlayan Başkan, yönetimin konuya “bir bakacağını" söyledi.

Trump ayrıca Musk'ın elektrikli araç yetkisini kaybettiği için kızgın olduğunu iddia ederek “bundan çok daha fazlasını kaybedebileceği” uyarısında bulundu.

DOGE'yi Musk'ın üzerine salmalıyız!

Trump, dün gece ise Truth Social isimli mecrada yaptığı paylaşımla ise dikkatleri üzerine çekti. Trump'ın paylaşımında, “Elon Musk, beni Başkanlık için çok güçlü bir şekilde desteklemeden çok önce, elektrikli araç zorunluluklarına şiddetle karşı olduğumu biliyordu. Bu, kampanyamın her zaman önemli bir parçasıydı. Elektrikli arabalar iyidir, ancak herkesin bir tane sahip olmaya zorlanmaması gerekir. Elon, tarihte bir insan tarafından alınandan çok daha fazla sübvansiyon aldı ve sübvansiyonlar olmadan Elon muhtemelen dükkânını kapatıp Güney Afrika’ya, evine geri dönmek zorunda kalırdı. Artık roket fırlatmaları, uydular veya elektrikli araç üretimi olmayacak ve ülkemiz büyük bir SERVET kurtaracaktı. Belki de DOGE'yi Musk'ın üzerine salmalıyız. DOGE, Musk'ı yemek için gelen canavar olabilir? ÇOK BÜYÜK PARA TASARRUFU MÜMKÜN!!!” ifadelerini kullandı.

Trump ile Musk arasındaki tartışma

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.