Donald Trump göreve gelince Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacak mı? Kararını açıkladı

NBC’nin Meet the Press programında Kristen Welker’ın sorularını yanıtlayan Trump, Powell’ı görevden almayı düşünüp düşünmediği sorusuna, “Hayır, sanmıyorum. Öyle bir şey görmüyorum” yanıtını verdi.

Ek gümrük vergileri tartışması

Röportajın odak noktası Trump’ın ekonomi politikaları oldu. Seçim kampanyasında Amerikalılar için hayat pahalılığını düşürmeyi vaat eden Trump, Meksika, Kanada ve Çin gibi büyük ticaret ortaklarından yapılan ithalatlara ek gümrük vergileri getirmeyi planladığını söyledi. Ancak uzmanlar, bu ek vergilerin Amerikan tüketicileri için fiyatları artıracağına dikkat çekiyor.

“Hiçbir şeyi garanti edemem”

Welker, ailelerin daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmayacağı garantisini verip veremeyeceğini sorduğunda Donald Trump, “Hiçbir şeyi garanti edemem” dedi. Ancak daha sonra gümrük vergilerinin Amerikalılara hiçbir maliyeti olmadığını savundu. “Bence gümrük vergileri en güzel kelime. Onlar bizi zengin edecek” dedi ve Kanada ile Meksika’yı sübvanse etmenin doğru olmadığını ifade etti.

“Kanada’ya yılda 100 milyar dolardan fazla sübvansiyon sağlıyoruz. Meksika için bu rakam 300 milyar dolara yaklaşıyor. Bu doğru değil” dedi.

"Yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulayacağım"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump’ın Florida’daki evine giderek bu ek vergilerin Kanada ekonomisine zarar vereceğini ifade etti. ABD Başkanı seçilen Trump ise, bu gümrük vergilerini göçmenlik politikalarında Kanada ve Meksika’ya baskı yapmak için bir koz olarak kullandığını açıkladı. “Açık sınırları kabul edemeyiz” dedi Trump. “Meksika Cumhurbaşkanına ve Justin Trudeau’ya söyledim: Eğer bu sorun çözülmezse ülkelerinize yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulayacağım.”

Sosyal güvenlik ve Medicare’e dokunulmayacak

Trump, Elon Musk ve Vivek Ramaswamy’nin federal hükümet bütçesinden 2 trilyon dolarlık kesinti önerilerine rağmen Sosyal Güvenlik ve Medicare programlarında bir kesinti yapılmayacağını söyledi. Trump, “Sadece daha verimli hale getiriyoruz. Ama insanlar ne alıyorsa almaya devam edecek” dedi.

Göçmenlik politikalarında sert adımlar

Cnbc-e'de yer alan habere göre Trump, göçmenlik politikaları konusunda katı tutumunu sürdürüyor. İlk adım olarak hüküm giymiş suçluları sınır dışı etmeyi planlayan Trump, daha sonra sınırı izinsiz geçen diğer kişilere yöneleceğini açıkladı.

Karma göçmenlik statüsüne sahip yaklaşık dört milyon Amerikan ailesine ilişkin olarak, “Aileleri ayırmak istemiyorum. Bu yüzden onları bir arada tutmanın tek yolu hepsini birlikte göndermek” ifadelerini kullandı.

Doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldırmayı planlıyor

Trump ayrıca doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldırmayı istediğini söyledi. Bununla birlikte “Dreamers” olarak bilinen ve çocuk yaşta yasadışı yollarla ABD’ye getirilen kişiler için Demokratlarla çalışmaya açık olduğunu belirtti, “Onlarla ilgili bir şeyler yapmak zorundayız” dedi.

6 Ocak olayları: Katılımcılara af, komite üyelerine hapis çağrısı

Trump, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınına katılanları başkanlık görevine başlar başlamaz “büyük olasılıkla” affedeceğini söyledi.

Trump, ayrıca baskını soruşturan Meclis seçkin komitesi üyelerinin hapse atılması gerektiğini savundu. “O komite üyeleri adaleti manipüle etti” diye konuştu.

“Putin’le diyaloğa açığım”

Donald Trump, Ukrayna’daki savaşı 24 saat içinde sona erdirebileceğini söyledi ancak seçimi kazandıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediğini açıklamaktan kaçındı. “Putin’le diyaloğa açığım” diyen Trump, Ukrayna’ya verilen ABD yardımının azalabileceğini belirtti. “Muhtemelen” dedi.

Trump ayrıca NATO üyelerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ABD’nin NATO’dan çekilmesini değerlendirebileceğini ifade etti. “Eğer adil bir şekilde katkı sağlıyorlarsa kesinlikle NATO’da kalırım” dedi. Ancak aksi durumda, “Kesinlikle, evet, NATO’dan çıkmayı düşünürüm” diye ekledi.