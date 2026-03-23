ABD Başkanı Donald Trump: İran’la anlaşmaya hazırız, tüm konularda uzlaştık

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network'e telefonla bağlanarak verdiği röportajda, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile muhatapları arasındaki son görüşmelerin dün gece gerçekleştiğini bildirerek, "İran anlaşma yapmayı çok istedi" dedi.

"Anlaşma bu beş gün ya da daha kısa sürede gerçekleşebilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildi" açıklamasına Tahran'dan yalanlama gelse de taraflar arasında temasların arabulucular tarafından sürdürüldüğü belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network'e telefonla bağlanarak verdiği röportajda, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile muhatapları arasındaki son görüşmelerin dün gece gerçekleştiğini bildirdi. Trump, "İran anlaşma yapmayı çok istedi. Bu beş gün ya da daha kısa sürede gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Donald Trump, Witkoff ve Jared Kushner’in İranlı yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptığını belirterek, “Gerçekten güçlü ve verimli temaslar yürüttük” dedi.

Trump, İranlılarla meseleyi çözmeyi umduğunu ifade ederek, “İranlılar benimle iletişime geçti, ben onları aramadım. Karşılıklı olarak bir anlaşma yapmak istiyoruz. Eğer bu gerçekleşirse, hem İran hem de bölge için mükemmel bir başlangıç olur” şeklinde konuştu. ABD, İran'ın saygın üst düzey liderleriyle konuştu. Biz sadece Orta Doğu'da barış istiyoruz ve İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz.

"İran ile bir telefon görüşmesi daha yapacağız"

Bugün muhtemelen İran ile bir telefon görüşmesi daha yapacağız. Nükleer konuda İran'dan geri adım bekliyoruz. Bunu isteyeceğiz ve bence bunu alacağız. Buna anlaştık evet, bunu yapacağız. İran ile anlaşma yaparsak, zenginleştirilmiş uranyumu almak çok kolay olacaktır.

"İran ile anlaşmak için 15 şartımız var"

Kısa bir süre önce İsrail ile İran hakkında konuştum. Bu anlaşma İsrail için uzun vadeli ve garantili bir barış olacaktır. İsrail'in İran ile bir anlaşmadan mutlu olacağını düşünüyorum. İran ile yapılan görüşmelerde iki taraf da önemli noktalarda mutabık kaldık.

İran'ın nükleer silahı olsaydı, Orta Doğu'yu kontrol etmeye çalışırdı. İran 47 yıldır bir tehdit oluşturuyor ve dünyada bu konuda benimle aynı fikirde olmayan hiçbir ülke yok.

Herhangi bir elektrik istasyonunu hedef almak, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığından farklı olurdu. Mümkün olduğunca çok petrolümüz olmasını istiyorum.,

İran ile yapılan anlaşma iyi olmalı ve daha fazla savaşın çıkmasını ve herhangi bir nükleer silah sahibi olmamasını garantilemeli. İran ile anlaşmak için birçok nokta var ve şimdiye kadar 15 maddemiz var. Belki de İran'da Venezuela'daki anlaşabiliriz. Hiçbir şeyi garanti edemem ve İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor."

"Hürmüz Boğazı yakında açılacak"

Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek belki de benim ve Ayetullah'ın ellerinde olacak. Diplomasi başarılı olursa Hürmüz Boğazı yakında açılacak.

"Yaşıyor mu bilmiyorum!"

Trump, İran’ın yeni liderlik kadrosu ve özellikle Mücteba Hamaney hakkındaki sorulara ise şu cevabı

"Mücteba Hamaney'den hiçbir şey duymadım. Onu öldürmek istemiyorum ve dürüst olmak gerekirse onun şu an hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum. Bence en çok saygı gören ve lider olan bir adamla uğraşıyoruz. Bu, Mücteba Hamaney değil, onu fiili diler olarak görmüyorum"

Askeri saldırıların beş gün süreyle ertelenmesi talimatı vermişti

Donald Trump, son iki gün içinde İran ile Orta Doğu’daki çatışmanın tamamen ve kapsamlı şekilde sona erdirilmesine yönelik “oldukça olumlu ve verimli” temaslar yürütüldüğünü duyurmuştu.

Trump, bu görüşmelerin olumlu seyri nedeniyle İran’daki enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş gün süreyle ertelenmesi talimatı verdiğini belirtti. Bu kararın, devam eden toplantıların ve müzakerelerin başarısına bağlı olduğunu vurgulamıştı.

"Bence İsrail de mutlu olacak"

"İran ile ateşkes anlaşmasına varılırsa, İsrail'in bu anlaşmaya uyacağına inanıyor musunuz?" sorusuna ise Donald Trump, ''Bence İsrail de mutlu olacak. Uzun süreli bir anlaşma olacak.'' şeklinde cevap verdi.