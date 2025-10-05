  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Donald Trump: İsrail, Gazze'de "ilk çekilme hattını" kabul etti
Takip Et

Donald Trump: İsrail, Gazze'de "ilk çekilme hattını" kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze'de "ilk çekilme hattını" kabul ettiğini, Hamas onayladığında ateşkesin hemen başlayacağını ve rehine takasının devreye gireceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Donald Trump: İsrail, Gazze'de "ilk çekilme hattını" kabul etti
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in Gazze'de "ilk çekilme hattını" kabul ettiğini ve bu hattın Hamas’la paylaşıldığını açıkladı. Trump, Hamas’ın onay vermesi halinde ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini ve rehine ile tutuklu değişiminin başlayacağını belirtti. Donald Trump: İsrail, Gazze'de "ilk çekilme hattını" kabul etti - Resim : 1

Trump’ın paylaşımında, Filistin toprakları üzerinde sarı çizgiyle gösterilen bir Gazze haritası da yer aldı. Harita, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin yarısından fazlasını kontrol etmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Trump, bu çekilmenin ilk aşama olduğunu, ilerleyen süreçte geri çekilmenin diğer adımları için koşulların oluşturulacağını ifade etti.

Dünya
İngiltere'de yasaklı Palestine Action grubuna destek eyleminde 355 kişi gözaltına alındı
İngiltere'de yasaklı Palestine Action grubuna destek eyleminde 355 kişi gözaltına alındı
Gazze’deki ateşkes kararı İsrail hükümetini karıştırdı
Gazze’deki ateşkes kararı İsrail hükümetini karıştırdı
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak
Japonya’da 5,7 büyüklüğünde deprem
Japonya’da 5,7 büyüklüğünde deprem
Trump Hamas'ı uyardı: Hızlı hareket edin, yoksa her şey tepetaklak olur
'Hızlı hareket edin, yoksa her şey tepetaklak olur'
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı