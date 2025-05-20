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Donald Trump: Putin, Melania’yı benden daha çok seviyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2 saati aşkın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, görüşmenin ardından Beyaz Saray’ın bahçesinde bir yasa tasarısının imza töreni nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Trump'ın anlattığına göre, Putin görüşme sırasında eşi Melania Trump'a duyduğu saygıyı dile getirdi.

Haber Merkezi
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Donald Trump: Putin, Melania’yı benden daha çok seviyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saati aşkın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Putin’in eşi Melania Trump ile ilgili sözlerini paylaşınca gazeteciler arasında kahkahalar ve alkışlar yükseldi.

ABD Başkanı o konuşmayı şöyle anlattı:

"Putin bana 'Eşine çok saygı duyuyorlar' dedi. Ona 'Ya ben?' diye sordum. 'Hayır, Melania’yı daha çok seviyorlar' dedi. Bu iyi değil. Bu iyi mi, değil mi bilmiyorum ama benim için sorun yok."

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Konuşmanın ardından Trump çifti, deepfake videolar ve kişilerin rızası olmadan paylaşılan fotoğrafların suç sayılmasına yönelik kararnameye imza attı.

Trump, söz konusu yasanın Senato'da 99, Temsilciler Meclisi'nde de 408 "evet" oyuyla ezici çoğunlukla geçmesine de dikkati çekerek, "First lady, bu yasayla Kongre'de partiler üstü çalışmanın mümkün olduğunu gösterdi. Bu inanılmaz. Keşke başka yasa tasarılarında da böyle oy alabilseydik" diye konuştu.

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