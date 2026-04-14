Donald Trump, tartışmalı “İsa” görselini sildi: Onu doktor sandım

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında kendisini Hz. İsa’ya benzeten bir görsel paylaşmasının ardından gelen yoğun eleştiriler üzerine söz konusu paylaşımı kaldırdı. Trump, görseldekinin ’’doktor olarak resmedildiğini sandığını” iddia etti. ABD’de pek çok farklı toplum kesimi, Trump için hazırlanan görsele tepki göstermişti.

"Onu doktor olarak gördüm"

“Onu doktor olarak gördüm… İnsanları iyileştiren biri gibi” ifadelerini kullanan ABD Başkanı Trump, paylaşımı “insanların kafası karıştığı için” kaldırdığını belirtti ancak özür dilemeye gerek duymadığını kaydetti.

Trump’ın, beyaz-kırmızı dini bir cübbe içinde, elinden etrafında bir ışık halesiyle hasta bir adama dokunurken tasvir edildiği yapay zeka ile üretilen görseli içeren paylaşımı, ABD’nin İran’la sürdürdüğü savaş politikasını eleştiren Papa 14. Leo’ya yönelik tehditkar bir mesajının hemen ardından yapmıştı. ABD Başkanı, Papa’nın Vatikan’daki konumuna kendisi sayesinde geldiğini iddia etti.