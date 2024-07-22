Donald Trump: "Ukrayna savaşını sona erdireceğim"

Kamuoyu yoklamalarına göre ABD'de ikinci kez başkanlıkta yarışı önde götüren Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurma vaadini yineledi. Trump, görüşmenin ardından kendi sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada “Başkan Zelenskiy'e bana ulaştığı için minnettarım çünkü ben, ABD'nin bir sonraki başkanı olarak dünyaya barış getireceğim ve pek çok hayata mal olan ve sayısız masum aileyi harap eden savaşı sona erdireceğim” ifadelerini paylaştı.

Zelenskiy ise paylaşımında, Trump ile Ukrayna'da barışı adil ve kalıcı kılacak adımları yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldıkları bilgisini verdi.

Trump’ı, adaylığı dolayısıyla kutladığını ve Pensilvanya'daki saldırıyı kınadığını belirten Zelenskiy, “Ukrayna'nın özgürlüğünün ve bağımsızlığının korunması için iki partili ve iki meclisli Amerikan desteğinin hayati önemini belirttim” dedi. Diğer taraftan, CBS News'in başkanlık seçimlerine ilişkin anketine göre, Trump'ın oy oranı kendisine yönelik suikast girişiminin ardından yüzde 52'ye yükselirken, Başkan Biden'ın oy oranı ise yüzde 47'ye geriledi.