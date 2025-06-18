Donald Trump yanıtladı: ABD, İran-İsrail çatışmalarına dahil olacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran-İsrail çatışmalarına dahil olup olmayacağına dair soruya, "Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Ne yapmak istediğimi kimse bilmiyor. Ama şunu söyleyebilirim, İran'ın çok fazla sorunu var ve müzakere etmek istiyor" yanıtını verdi.

"İran’ın hiçbir hava savunması yok"

Trump, İran’ın ABD ile temasa geçtiğini belirterek, "İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Beyaz Saray'a gelmek istediler" dedi.

Ayrıca İran’ın tamamen savunmasız kaldığını belirterek, "İran’ın hiçbir hava savunması yok" dedi. Trump, "Bir hafta öncesi ve bugün arasında çok büyük fark var. Olumsuz bir yaklaşımları vardı. Hiçbir şey bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Bir hafta ya da bir haftadan az bir süre sonra büyük bir şey olacak" diye ekledi.

"Hamaney" sorusuna "İyi şanslar" dedi

Trump, "Artık sabrım kalmadı. Netanyahu'ya 'devam et' dedim" ifadelerini kullanarak, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e "iyi şanslar" dedi.