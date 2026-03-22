Donald Trump’a destek eriyor: Onay oranı sert düştü

Economist/YouGov tarafından yapılan yeni bir anket, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev onay oranının hızla gerilediğini ortaya koydu. Verilere göre, Amerikalıların %56'sı Trump’ın Beyaz Saray performansını "kesinlikle onaylamadığını" belirtirken; %37'lik bir kesim performansını desteklediğini ifade etti.

Anket, suç, göçmenlik ve askeri kararlar dahil yedi başlıkta görüş topladı. Suçla mücadelede %43 onay, %47 ise onaylamama oranı kaydedildi. Göçmenlik ve askeri politikalar konusunda Trump hâlâ kayda değer destek alıyor. Ancak çevre, ırk ilişkileri, İran savaşı ve Epstein dosyaları gibi konularda onay oranı genel ortalamanın altında kaldı. İran savaşıyla ilgili onay oranı son bir haftada 20 puan geriledi. Demokrat seçmenlerin neredeyse tamamı Trump’ın yaklaşımını reddederken, Cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu destek verdi.

Bağımsız seçmenlerde ise dikkat çekici bir değişim yaşandı. Geçen hafta %30’u Trump’ın genel performansını onaylarken, %53’ü onaylamıyordu. Bu hafta onay oranı %24’e düşerken, onaylamayanların oranı %63’e yükseldi. Ayrıca bağımsızların %50’si İran savaşının kötüleşeceğini öngördü. Demokratlarda bu oran %72’ye çıkarken, Cumhuriyetçilerde iyimserlik %55’e geriledi.

American Research Group’un 16-20 Mart tarihli anketinde Trump’ın genel onay oranı %34, onaylamayanların oranı ise %63 oldu. Ekonomi başlığında %33 onay, %64 onaylamama kaydedildi.

J.L. Partners’ın 18-20 Mart tarihli çalışmasında ise onay %39, onaylamama %54 olarak ölçüldü. Mississippi’de yapılan Civiqs anketinde Trump’ın onay oranı %48 ile eyaletteki en düşük seviyeye indi.