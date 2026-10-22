Donald Trump'ın eski destekçisi Peter Thiel ABD'nin İran politikasına tepki gösterdi

Katıldığı özel bir etkinlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Silikon Vadisi'nin tanınan figürlerinden Peter Thiel, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaşa mesafeli yaklaştığını ifade etti. Geçmişte Donald Trump'ın seçim kampanyalarına hem maddi hem de doğrudan stratejik destek vermesiyle bilinen milyarder iş insanı, askeri operasyonların başarısı konusunda şüphe duyduğunu dile getirdi.

Askeri strateji ve yumuşak güç tartışması

Thiel, dış politika hamlelerini eleştirirken ülkenin kapasitesine dair dikkat çekici kıyaslamalarda bulundu. Sert güç unsurlarının yetersiz kalabileceğini veya yumuşak güç savaşlarının kaybedilebileceğini savunan iş insanı, mevcut politikaların küresel dengeler açısından risk barındırdığına işaret etti.

Trump yönetiminin gerekçeleri ve geçmişteki destek

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri adımların temel amacının Tahran yönetiminin nükleer silaha ulaşmasını engellemek olduğunu savunmuş ve bu hamleyi başkanlık döneminin en önemli başarılarından biri olarak nitelendirmişti. 2016 yılındaki seçim süreçlerinde teknoloji dünyasından Trump'a güçlü destek veren ilk isimler arasında yer alan Thiel'in bu açıklamaları, Washington'daki muhafazakâr çevrelerde farklı yaklaşımların varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.