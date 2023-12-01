Donald Trump'ın hayatı film oluyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hayatı film olacak. Marvel filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Sebastian Stan'ın Trump'ı canlandıracak isim olarak seçildiği belirtildi.

The Apprentice adını taşıyacak olan filmin yönetmenliğini ise Cannes ödüllü İranlı yönetmen Ali Abbasi üstlenecek.

NTV'nin aktardığına göre, HBO imzalı Succession dizisinde rol alan Emmy ve Altın Küre ödüllü Jeremy Strong ve Oscar'a aday gösterilen Maria Bakalova filmin kadrosunda yer alacak.

Deadline'ın konuya ilişkin haberinde, filmin konusu anlatıldı. Aktarılana göre söz konusu projede, Trump'ın 70'li ve 80'li yıllarda New York'ta gayrimenkul imparatorluğu kurma serüveni ve avukat Roy Cohn ile ilişkisi anlatılacak.