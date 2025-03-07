Dondurulan Rus varlıklarından Ukrayna’ya fon akışı

Ukrayna Başbakan Denys Shmyhal, Ukrayna'nın dondurulan Rus varlıklarının gelirleriyle güvence altına alınan İngiltere'den yaklaşık 1 milyar dolar değerinde ilk fon dilimini aldığını söyledi.

Shmyhal, “Fonlar Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik olacak. Rusya Federasyonu'nun tüm egemen varlıklarına el konulmasını ve gelecekte ülkemizin yararına olacak şekilde transfer edilmesini bekliyoruz” dedi.

Rusya'nın dondurulan varlıklarıyla ilgili süreç, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar kapsamında başladı. Avrupa Birliği, ABD, İngiltere ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke, Rusya Merkez Bankası'na ait yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki rezervi dondurdu. Bu varlıklar arasında devlet tahvilleri, döviz rezervleri ve diğer finansal enstrümanlar yer alıyor.

AB, 2024 yılı başlarında, bu dondurulan varlıkların faiz gelirlerinin Ukrayna'ya aktarılmasını onayladı. Avrupa Komisyonu’na göre, sadece bu faiz gelirleri yıllık 3 milyar dolara kadar çıkabilir. Bu kaynakların Ukrayna'nın savunma, altyapı yeniden inşası ve insani yardım projelerinde kullanılacağı belirtiliyor.

Shmyhal, bu adımın Ukrayna'nın sadece kısa vadeli savunma harcamalarını değil, savaş sonrası ekonomik toparlanma sürecini de hızlandıracağını vurguladı. “Bu kaynaklar, ülkemizin yeniden ayağa kalkması için kritik öneme sahip” diye ekledi.