Dondurulmuş varlıklar gerilimi tırmanıyor: Rusya'dan AB'ye 'misilleme' uyarısı

Siluanov, başkent Moskova'da, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kredi olarak kullanılmasına ilişkin planını gazetecilere değerlendirdi.

"Düşmanca bu adım atılırsa, misilleme adımlarını içeren paket teklifimiz hazır"

Rusya'nın, AB tarafından söz konusu adımın atılması halinde vereceği yanıta ilişkin bir soruyu yanıtlayan Siluanov, "Benzer adımlar atacağız. Düşmanca bu adım atılırsa, misilleme adımlarını içeren paket teklifimiz hazır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor. Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna, bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödeyecek.

Rus yetkililer, söz konusu girişimleri "yasa dışı" ve "hırsızlık" olarak tanımlıyor.