  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Dondurulmuş varlıklar gerilimi tırmanıyor: Rusya'dan AB'ye 'misilleme' uyarısı
Takip Et

Dondurulmuş varlıklar gerilimi tırmanıyor: Rusya'dan AB'ye 'misilleme' uyarısı

Batılı ülkelerin dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması halinde benzer bir yanıt vereceklerini belirten Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, "Düşmanca bu adım atılırsa, misilleme adımlarını içeren paket teklifimiz hazır." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dondurulmuş varlıklar gerilimi tırmanıyor: Rusya'dan AB'ye 'misilleme' uyarısı
Takip Et

Siluanov, başkent Moskova'da, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kredi olarak kullanılmasına ilişkin planını gazetecilere değerlendirdi.

"Düşmanca bu adım atılırsa, misilleme adımlarını içeren paket teklifimiz hazır"

Rusya'nın, AB tarafından söz konusu adımın atılması halinde vereceği yanıta ilişkin bir soruyu yanıtlayan Siluanov, "Benzer adımlar atacağız. Düşmanca bu adım atılırsa, misilleme adımlarını içeren paket teklifimiz hazır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor. Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna, bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödeyecek.

Rus yetkililer, söz konusu girişimleri "yasa dışı" ve "hırsızlık" olarak tanımlıyor.

AB, insan hakları ihlallerinde vize serbestisini askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeyi kabul ettiAB, insan hakları ihlallerinde vize serbestisini askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeyi kabul ettiDünya
Finansal raporlama nedir ve neden önemlidir?Finansal raporlama nedir ve neden önemlidir?Ekonomi

 

Dünya
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı: 1 trilyon dolarlık anlaşma
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar