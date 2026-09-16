Doomscrolling'e karşı yeni önlem: Her gün 15 dakika kitap okuyana para verilecek

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15 dakika kitap okuyana 1 Singapur doları

Bu ay başlatılan programla Singapurluların kitap okumaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Oyunlaştırma yöntemiyle hazırlanan uygulama kapsamında kullanıcılar, hükümetin internet sitesine her gün en az 15 dakikalık okuma seansını kaydettiklerinde 1 Singapur doları kazanabiliyor.

Programın, düzenli okuma alışkanlığını desteklemenin yanı sıra dikkat, eleştirel düşünme ve hayal gücünün geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Amaç sosyal medya alışkanlığını değiştirmek

Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, alışkanlıkların küçük ve ulaşılabilir adımlarla oluşturulduğuna dikkat çekti. Tam, yüzlerce içeriğin sürekli olarak kaydırıldığı dijital ortamda basit bir hedef belirleyerek insanların okumaya yönlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Gençler için yeni seçenekler değerlendiriliyor

Singapur hükümeti, özellikle gençlerin sosyal medyadan olumsuz etkilenmesini azaltmaya yönelik başka adımlar üzerinde de çalışıyor.

Bu kapsamda gençlerin sosyal medya kullanımına günlük süre sınırı getirilmesi gibi seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor.

Singapur okuma performansında zirvede

Öte yandan Singapur'daki 15 yaşındaki öğrenciler, 2025 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) okuma alanında dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Ülkedeki yeni uygulamayla dijital içerik tüketiminin yoğun olduğu bir dönemde düzenli kitap okuma alışkanlığının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.