Doomscrolling'e karşı yeni önlem: Her gün 15 dakika kitap okuyana para verilecek
Singapur, vatandaşların olumsuz haber ve içerik akışına uzun süre maruz kalmasına neden olan “doomscrolling” alışkanlığıyla mücadele için dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Yeni program kapsamında vatandaşlara, her gün en az 15 dakika kitap okumaları karşılığında para veriliyor.
15 dakika kitap okuyana 1 Singapur doları
Bu ay başlatılan programla Singapurluların kitap okumaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Oyunlaştırma yöntemiyle hazırlanan uygulama kapsamında kullanıcılar, hükümetin internet sitesine her gün en az 15 dakikalık okuma seansını kaydettiklerinde 1 Singapur doları kazanabiliyor.
Programın, düzenli okuma alışkanlığını desteklemenin yanı sıra dikkat, eleştirel düşünme ve hayal gücünün geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Amaç sosyal medya alışkanlığını değiştirmek
Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, alışkanlıkların küçük ve ulaşılabilir adımlarla oluşturulduğuna dikkat çekti. Tam, yüzlerce içeriğin sürekli olarak kaydırıldığı dijital ortamda basit bir hedef belirleyerek insanların okumaya yönlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.
Gençler için yeni seçenekler değerlendiriliyor
Singapur hükümeti, özellikle gençlerin sosyal medyadan olumsuz etkilenmesini azaltmaya yönelik başka adımlar üzerinde de çalışıyor.
Bu kapsamda gençlerin sosyal medya kullanımına günlük süre sınırı getirilmesi gibi seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor.
Singapur okuma performansında zirvede
Öte yandan Singapur'daki 15 yaşındaki öğrenciler, 2025 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) okuma alanında dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.
Ülkedeki yeni uygulamayla dijital içerik tüketiminin yoğun olduğu bir dönemde düzenli kitap okuma alışkanlığının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.