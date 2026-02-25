Dördüncü yılda kritik soru: Rusya-Ukrayna Savaşı sürecek mi?

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (IISS) tarafından yayımlanan raporda, Rusya’nın yaptırımlara ve ekonomik baskıya rağmen savunma harcamalarını yüksek seviyede tutmaya devam ettiği belirtiliyor. 2025 itibarıyla askeri bütçenin yaklaşık 186 milyar dolar düzeyine ulaştığı ve bunun gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 7’sine karşılık geldiği ifade ediliyor. Bu tablo, Kremlin’in ekonomi içindeki önceliğini açık biçimde savunmaya verdiğini gösteriyor.

Sahadaki gelişmeler de bu çerçeveyi destekliyor. İnsansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve yoğun hava saldırıları savaşın karakterini belirlemeye devam ediyor. Cephe hattında büyük kırılmalar yaşanmasa da, yıpratma stratejisi üzerinden ilerleyen ve zamana yayılan bir çatışma düzeni dikkat çekiyor.

Ekonomik baskılar ve diplomatik yansımalar

Ekonomik maliyet her iki taraf için de ağırlaşırken, savaşın finansmanı bütçe dengeleri üzerinde baskı oluşturuyor. Buna rağmen Moskova yönetiminin kaynak tahsisini sürdürdüğü ve askeri kapasitesini korumaya odaklandığı görülüyor. Bu durum, çatışmanın 2026 boyunca da devam edebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Diplomatik cephede ise somut ve kalıcı bir ateşkese dair güçlü bir zemin henüz oluşmuş değil. Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini artırması ve NATO içinde yük paylaşımının yeniden tartışılmaya başlanması, savaşın yalnızca askeri değil, jeopolitik ve ekonomik boyutunun da derinleştiğini ortaya koyuyor.

Mevcut tablo, Ukrayna savaşının kısa sürede sona ermeyeceğine işaret ediyor. Askeri denge kadar ekonomik dayanıklılık ve uluslararası destek düzeyi de çatışmanın süresini belirleyen temel unsurlar olmaya devam edecek.