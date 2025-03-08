Dört Avrupa ülkesinden Arap Birliği'nin Gazze planına tam destek

Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, Arap Birliği'nin Gazze'nin yeniden inşasına yönelik planını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Bakanlardan konuya ilişkin açıklama

Planın, Gazze'nin yeniden inşası için gerçekçi bir yol haritası sunduğu vurgulanan açıklamada, "(Plan) uygulanabilirse, Gazze'deki Filistinlilerin kötü yaşam koşulları için sürdürülebilir bir iyileşme vaat ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, planın hem İsrail hem de Filistinliler için kabul edilebilir olmasının yanı sıra, iki tarafa kalıcı barış sağlamaya yönelik güçlü bir siyasi ve güvenlik çerçevesine dayandığı vurgulandı.

Açıklamada, Arap ülkelerinin Gazze'yi yeniden inşa etmek için geliştirdiği ortak girişimi takdir ettiklerini belirten dört Avrupalı bakan, "Güvenlik ve yönetim de dahil olmak üzere tüm sorunları birlikte ele almak için Arap, Filistin ve İsraillilerle birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde, ev sahibi ülke, Filistinlileri topraklarından etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik bir plan sunmuş ve üye ülkeler de kabul etmişti.

Mısır'ın söz konusu planının basına yansıyan detaylarına göre, Gazze'nin yeniden imarı için 53 milyar dolar gerekiyor.