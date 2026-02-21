Rusya-Ukrayna Savaşı dördüncü yılını doldururken, Moskova ve diğer şehirlerde insansız hava araçlarına karşı kurulan savunma sistemleri, GPS sinyallerini yanıltıyor. Bu durum navigasyon sistemlerinde araçların konumunun 50 kilometreye kadar hatalı gösterilmesine yol açabiliyor.

2025 yılında insansız hava aracı tehditleri nedeniyle 500’den fazla havaalanı kapatıldı. Yaptırımlar kapsamında Airbus ve Boeing uçaklarına ait yedek parçaların ithalatı da engellendi.

2024 yılında uçaklarda 800 arıza kaydedildi. Bu sayı, bir önceki yılın üç katından fazla olarak kayıtlara geçti.

Dijital kısıtlamalar

The Economist'in aktardığına göre, ülkede YouTube ve WhatsApp tamamen engellendi. Telegram’ın erişimi yavaşlatıldı. Devlet destekli Max uygulaması ise yeni akıllı telefon ve tabletlerde ön yüklü olarak sunulmaya başlandı.

Ekonomide yavaşlama, kamu harcamalarında artış

2025 yılında Rusya ekonomisinin büyüme oranı yaklaşık yüzde 0,6’ya geriledi. İşsizlik oranı ise yüzde 2 seviyesinde kaldı.

2023 ve 2024 yıllarındaki büyümenin büyük ölçüde askeri harcamalar, altyapı yatırımları ve sosyal yardımlar dahil olmak üzere kamu harcamalarına dayandığı bildirildi.

Savaşın başlamasından bu yana çoğu Rus sermayeli olmak üzere 500’den fazla şirket kamulaştırıldı. Moskova’daki Domodedovo Havalimanı kamulaştırıldı ve 1 milyar doların altında bir bedelle Sheremetyevo Havalimanı bağlantılı bir şirkete satıldı.

2025 yılında ordunun personel gideri 4 trilyon rublenin üzerine çıktı. Bu tutarın yaklaşık yüzde 40’ını görev sırasında hayatını kaybedenlere yapılan ödemeler oluşturdu.

Hukuk ve güvenlik

Savaşa katılan kişilerin, 1.112 ceza davası, askeri sözleşme imzalanması nedeniyle askıya alındı veya düşürüldü.

Son dört yılda savaş katılımcıları tarafından yaklaşık 1.000 kişinin öldürüldüğü veya yaralandığı bildirildi.

İşgücü ve sağlık

2023 yılında Rusya’da doğurganlık oranı 1,3’e geriledi. Bu oran 2006’dan bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

2024 yılında Duma (Rus Meclisi), çocuksuzluğun teşvik edilmesini yasakladı. Çeşitli bölgelerde özel kliniklerde kürtaj kısıtlamaları getirildi.

2024 yılında 240.000 yabancıya çalışma izni verildi. İşgücü açığını kapatmak amacıyla Küba, Hindistan, Kuzey Kore ve Sri Lanka’dan işçi alımı yapıldı.

2020 ile 2024 yılları arasında anksiyete ve depresyon tanılarında yüzde 21 artış görüldü. Ocak ayında antidepresan reçeteleri yıllık bazda yüzde 18 yükseldi.