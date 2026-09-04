Driscoll istifa etti, Trump yeni Kara Kuvvetleri Bakanı’nı belirledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Kara Kuvvetleri’nde yaşanan yönetim değişikliğinin ardından geçici görev için Adam Telle’yi öne çıkardı. Telle’nin atanması, Dan Driscoll’un görevinden ayrılmasının ardından Kara Kuvvetleri Bakanlığı’nda oluşan boşluğu doldurmak amacıyla gerçekleşti. Yeni görevine hemen başlayacak olan Telle, daha önce Senato’da ve Trump yönetimiyle bağlantılı görevlerde bulunmuştu. Trump, Telle’nin herkesin saygı duyduğu “büyük bir vatansever” olduğunu söyledi.

Telle’nin geçmişinde Hagerty ve Trump var

Adam Telle, daha önce Cumhuriyetçi Tennessee Senatörü Bill Hagerty’nin genel sekreterliğini yaptı. Telle ayrıca Trump’ın Senato’daki baş irtibat görevlisi olarak görev aldı. Savunma Bakanı Pete Hegseth de Telle’yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Hegseth, Telle’nin Kara Kuvvetleri için “hemen katkı sağlayacak bir isim” olduğunu ifade etti.

Driscoll istifa etti

Telle’nin atanması, Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll’un istifasının ardından geldi. Driscoll, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile aylar süren gerilimin ardından bu haftanın başında görevinden ayrıldı. İki isim arasında Kara Kuvvetleri’nin gelecekteki yönü ve çok sayıda üst düzey subayın görevden alınması konusunda anlaşmazlık yaşandı.

Kara Kuvvetleri’nde liderlik boşluğu

Driscoll’un görevden ayrılmasıyla birlikte Kara Kuvvetleri, Senato tarafından onaylanmış en üst düzey sivil veya askerî liderlerden yoksun kaldı. General Christopher LaNeve, Hegseth’in selefi General Randy George’u görevden almasından bu yana Kara Kuvvetleri’nin vekâleten komutanlığını yürütüyor.