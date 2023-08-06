Druzhba boru hattında sızıntı tespit edildi

Polonyalı boru hattı operatörü PERN, Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba boru hattının batı bölümündeki iki hattan birinde sızıntı tespit edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 5 Ağustos akşamı Polonya'nın orta kesimindeki Chodecz yakınlarında ham petrolün Almanya'ya ulaştığı batı bölümündeki iki hattan birinde sızıntı olduğu bildirildi.

Hattan petrol akışının durdurulduğu belirtilen açıklamada, ikinci hattın herhangi bir değişiklik olmadan çalıştığı ve yerel halk için herhangi bir sağlık tehdidinin bulunmadığı kaydedildi.

İtfaiye ve PERN acil servis ekiplerinin olay mahallinde olduğu, bölgeyi güvenlik altına aldığı ve olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

PERN, boru hattındaki hasarlı kısmın onarımına başlandığını ve 8 Ağustos'ta akışın yeniden başlayacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük petrol boru hatlarından biri olan Druzhba ile günde 2 milyon varil petrol taşınabiliyor. Mevcut durumda günlük nakledilen petrol miktarının yaklaşık 1,5 milyon varil olduğu ifade ediliyor.

Druzhba boru hattından petrol akışı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana keskin bir düşüş gösterdi ve boru hattı altyapısı Moskova'nın Kiev yönetimini suçladığı saldırılarda birkaç kez vuruldu ancak Ukrayna, saldırı suçlamalarını kabul etmedi.