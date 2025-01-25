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DSÖ, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Gazze'deki sağlık müdahalesini artırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat sonucu Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla sağlık müdahalesini artırdı.

Haber Merkezi
AA
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DSÖ, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Gazze'deki sağlık müdahalesini artırdı
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Ghebreyesus, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

"Gazze'deki ateşkes anlaşmasından bu yana DSÖ, sağlık müdahalesini artırıyor"

"Gazze'deki ateşkes anlaşmasından bu yana DSÖ, sağlık müdahalesini artırıyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, bu hafta 70 bin litre yakıt ulaştırdıklarını, bunun Gazze'deki 20 kısmen işlevsel sağlık tesisi ve hastane ile ambulansları faal tutmaya yardımcı olacağını belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'deki DSÖ stoklarından 6 hastane ve tıbbi noktaya, kuzey ile güneydeki 21 acil tıbbi ekibe temel tıbbi malzeme ulaştırdıklarını aktararak, "Bu malzemeler, anne bakım ihtiyaçları, travma, yetersiz beslenme, bulaşıcı olmayan hastalıklar, tedavi ve sağlık tesislerinde enfeksiyon önlenmesini geliştirme konusunda 50 hastayı destekleyecek." bilgisini paylaştı.

Gazze'deki koşulların zorlu olmaya devam ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, yardım operasyonlarının karmaşık olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin acil ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin ulaştırılması ve sağlık sisteminin daha erken toparlanması konusunda kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail, ateşkes anlaşması hükümlerinin aksine Gazze'de kuzeye geçişe izin verilmeyeceğini açıkladı.

İsrail, Gazze'de kuzeye geçişe izin verilmeyeceğini açıkladı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümlerine aykırı hareket ettiği iddia edildi.

Açıklamada, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.

İsrail'in anlaşma kapsamında yarın Gazzelilerin kuzeye geçişine izin vermesi gerekiyordu.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'tan söz konusu esir İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabının geldiğini öne sürmüştü.

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